MERSİN:
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24 Nisan 2018 Salı 12:22

"Çocuk Gözüyle Sağlık" resim yarışması sonuçlandı

Mersin’de düzenlenen ‘Çocuk Gözüyle Sağlık’ yarışmasında dereceye girenler açıklandı.Mersin’in Tarsus ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medical Park Hastanesi işbirliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri...

'Çocuk Gözüyle Sağlık' resim yarışması sonuçlandı
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Mersin’de düzenlenen ‘Çocuk Gözüyle Sağlık’ yarışmasında dereceye girenler açıklandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Medical Park Hastanesi işbirliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Tarsus’taki ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri arasında “Çocuk Gözüyle Sağlık” başlığıyla düzenlenen yarışma için gönderilen 70’in üzerinde resim, Tarsus Ressamlar Derneği Başkanı Ümit Arslan, Başkan Yardımcısı Nurettin Gözen ve Medical Park Tarsus Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Ersöz tarafından değerlendirildi.

Ödül töreninin 26 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’da Medical Park Tarsus Hastanesi’nde yapılacağı bildirildi. Hastane yönetimi tarafından, yarışmanın sonuçları şöyle açıklandı:

1’incilik ödülü: Şehit İshak İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Nazlı Tokat

2’ncilik ödülü: Borsa İstanbul İlkokulu 4-F sınıfı öğrencisi Havva Didem Vural

3’üncülük ödülü: Borsa İstanbul İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Ece Tecir

Mansiyonlar:

Borsa İstanbul İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Ecenaz Genişoğlu

Atatürk İlkokulu 4-K sınıfı öğrencisi Deniz Bogmul

Borsa İstanbul İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Yaren Meniz
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