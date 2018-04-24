Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde,...

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, minikler özel kostüm ve koreografiler ile minikler özel kostüm ve koreografiler ile çeşitli gösteriler yaparak, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini gösterdiler.

Etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Büyük bedeller ödenerek gerçekleştirilen bu kazanımlardan asla vazgeçmemeliyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken, ülkesini seven çağdaş ve demokratik değerlere saygılı bireyler olmaları için özen göstermeliyiz" dedi.