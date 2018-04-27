MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:00

Çocuk Koruma Mobil Ekip Kurulu toplandı

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Koruma Mobil Ekip Kurulu, yılın ikinci toplantısını yaptı.İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı başkanlığında yapılan toplantıda, 2018 yılının...

Çocuk Koruma Mobil Ekip Kurulu toplandı
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Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Koruma Mobil Ekip Kurulu, yılın ikinci toplantısını yaptı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı başkanlığında yapılan toplantıda, 2018 yılının Türkiye’de ’çocuk işçiliği ile mücadele yılı’ ilan edilmesinin ardından kentte yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sarı, Mersin’in çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarında en hazırlıklı ve başarılı il olduğunun altını çizdi. Mersin’de ’Çocuk Koruma Mobil Ekipleri’nin çalışmasıyla sokakta çalışan çocuk sayısında ciddi oranda azalma olduğunu kaydeden Sarı, "Çocuk işçiliği ile mücadelenin en önemli yolu vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesidir. Çocuklarımız küçük yaşta sokakta, sanayide ve tarımda olumsuz koşullarda çalışan çocuk değil, okulunda, evinde, çocuk bahçesinde eğitimde, sosyal ve kültürel faaliyetlerde olması gerekir. Mersin’de biz bunun için çalışıyoruz. Özellikle kamuoyu duyarlılığı oluşturmak için yüzlerce afiş, pankart ve raket şehrin işlek noktalarına asıldı. Uyarı içerikli karton simitlerimizden binlerce adet dağıtıldı. İki adet ’Çocuk Koruma Mobil Ekibi’ şehrimizin her köşesinde 7 gün süreyle çalışmaktadır. Amacımız bir çocuğumuzu sokaktan kurtarıp eğitime kazandırırsak en büyük sevincimiz olacaktır. Bu konuda her kesimin desteğini bekliyoruz" dedi.
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