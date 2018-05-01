MERSİN:
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01 Mayıs 2018 Salı 13:34

Çocuklar, afetlere karşı ajanda ile bilgilendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan 10 bin adet ’Afet ve Çocuk Ajandası’ merkez ve kırsaldaki okullara dağıtıldı.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul...

Çocuklar, afetlere karşı ajanda ile bilgilendirildi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan 10 bin adet ’Afet ve Çocuk Ajandası’ merkez ve kırsaldaki okullara dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul düzeyindeki çocuklara 10 bin adet ’Afet ve Çocuk Ajandası’ dağıtıldı. Yaprağın bir sayfasında not yazma bölümü, diğer tarafında ise eğitici ve öğretici bilgilerin yer aldığı ajanda, gerek içerdiği bilgiler ve gerekse çizgisel tasarımları ile adeta bir ders kitabı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ajandada, Türkiye’nin jeolojik, topografik ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu nedeniyle sık sık deprem, heyelan, çığ, sel, don, kaya düşmesi gibi büyük afetlerle karşı karşıya kalabildiği bilgilerinin yer aldığı bildirildi. İnsanlara zarar veren, can ve mal kayıplarına yol açan afetlerin kısa zamanda meydana gelen ve insanlar tarafından engellenemeyen olaylar olduğunun anlatıldığı ajandada aynı zamanda, küçük tedbirlerin can kurtarıcı özelikleri ve afetlerin basit tedbirlerle nasıl felakete neden olmalarının önlenebileceği de kaydedildi.

Gülnar Kuskan Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Servet Şahin "Afet ve Çocuk Ajandası’nın öğrencilerimizde trafik kazaları, deprem, sel, yangın hakkında önemli farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili zaten okulumuzda rehber öğretmen olarak bilgiler vermiştik. Ancak böyle bir el kitabının hazırlanması, onların trafik kazaları, sel, deprem, yangın, travma sonrasındaki yaşadıkları stres bozukluklarını nasıl önleyeceklerini, hayatlarını nasıl daha normale çevirecekleri konusunda bilgilenmeleri açısından gayet olumlu bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bunun aslında önleyici bir rehberlik çalışması olduğu, Türkiye bir deprem bölgesinde yer aldığı için bunları önleyici bir çalışma olarak farkındalık oluşturmak açısından gayet olumlu bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
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