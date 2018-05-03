Çocuklara 'istismardan korunma yolları ve hakları' tiyatro oyunuyla anlatılıyor

Mersin Barosu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara cinsel istismardan korunma yollarını ve haklarını, ‘Sihirli Küre’ adlı tiyatro oyunu ile anlattı.

Mersin Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Sihirli Küre’ adlı çocuk oyununu, önceki dönem Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, baro yönetim kurulu üyeleri, Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oğuzhan Tülücü, öğrenciler ve öğretmenler izledi. Dünyada ve ülkemizde önemli bir konu olan çocuklara yönelik cinsel istismar ve istismardan korunma yolları ile çocuk haklarının anlatıldığı, Melih Öztürk’ün yazdığı ve yönettiği Sihirli Küre adlı çocuk oyunu, Mersin Barosu’na kayıtlı avukatlar Ahmet Paket, Tülay Sevgi Can, Goncagül Kandemir, Ezgi Çakır, Seher Özkan Dinç, İlayda Kaya, Sinem Şimşek, Ayşemsu Kaya, Zeynep Can, Burak Arkalı, Serhat Eser, Kader Mağrur, Burcu Eser, Kamil Ekinci, Burcu Kılıç, Ahmet Aydemir ve Elif Kurt tarafından sahnelendi.

Projenin gerçekleşmesine öncülük eden önceki dönem Mersin Barosu Başkanı Ali Er, “Bu proje ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk defa çocukların istismardan korunmaları için bilinçlenmelerini sağlayacak ve çocuk haklarını anlatan bir tiyatro oyunu kaleme alındı. Bu proje Türkiye’de ilk ve tek tiyatro oyunu olma özelliği taşıyor. Senaryosu psikiyatri Prof. Dr. Fevziye Toros tarafından incelenip onay almış olan Sihirli Küre adlı tiyatro oyunu ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın istismardan korunma yönünde bilinçlenmeleri, toplumda bu konuda farkındalık yaratılması ve çocuklara hukuk kuralları ile tanınmış olan çocuk haklarının anlatılması, öğretilmesi amaçlanmakta olup, oyun ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf çocuklarına sahnelenecektir. Bu tiyatroyu Mersin ili ve ilçelerinde periyodik olarak sahnelenecek olup, izlemeyen hiçbir çocuk kalmayacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Er, emeği geçenlere plaket verdi.