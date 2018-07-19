Çölleşme ile Mücadele Eğitimi Mersin’de tamamlandı

Bu yıl 15.’si gerçekleştirilen ’Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi’ Mersin’de yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla tamamlandı.Türkiye’nin çölleşme ile mücadele ve ormancılık alanında sahip olduğu bilgi...

Bu yıl 15.’si gerçekleştirilen ’Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi’ Mersin’de yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin çölleşme ile mücadele ve ormancılık alanında sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmak maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Afrika, Orta Asya ve Balkanlara yönelik düzenlediği uluslararası eğitimin 2. bölümü, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, ilgili birim müdürleri ve 13 ülkeden temsilcilerin katıldığı etkinlikte, Erdemli ve Tarsus’taki ağaçlandırma alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz’ın, Mersin’deki çalışmalarla ilgili sunum yaptığı program kapsamında, katılımcılara sertifika verildi.