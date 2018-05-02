MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:36

Çukurova’nın ilk ‘Traktörcüler Pazarı’ Tarsus’ta açılıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediyenin öncülüğünde, Traktörcüler Sitesi üyelerinin katılımıyla Çukurova’nın ilk Traktörcüler Pazarı açılıyor.Traktörcüler Sitesi’nde 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 13.00’da açılacak olan...

Çukurova'nın ilk ‘Traktörcüler Pazarı' Tarsus'ta açılıyor
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Mersin’in Tarsus ilçesinde belediyenin öncülüğünde, Traktörcüler Sitesi üyelerinin katılımıyla Çukurova’nın ilk Traktörcüler Pazarı açılıyor.

Traktörcüler Sitesi’nde 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 13.00’da açılacak olan pazara bölgenin sektörle ilgili bütün firmaları ve kurumları davet edildi.

Projenin ekonomik olarak şehre katkı sağlayacağını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus’u bölgenin cazibe merkezi yapacaklarını söyledi.

Örnek bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Can, “Traktörcüler sitesi birçok şehrimizde mevcut ama Çukurova’da planladığımız ölçekte bir traktörcüler Pazarı mevcut değil. Her pazartesi kurulacak Traktörcüler Pazarımıza gerek Çukurova, il ve ilçelerinden gerekse, diğer il ve ilçelerden birçok ziyaretçi geleceğine inanıyorum. Traktörcüler Pazarı her Pazartesi günü kurulacak ve bölgeye hizmet verecek. Bu şekilde her pazartesi şehrimize ziyaretçi gelecek ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlanacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tarsus traktörcüler Pazarının Türkiye’de marka olması için elimizden geleni yapacağız. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen Traktörcüler Sitesinin her bir üyesine teşekkür ediyorum. Ortak payda etrafında bütün kurum ve kuruluşlarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Can, 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü pazarın açılışına bütün Tarsusluların davetli olduğunu söyledi.
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