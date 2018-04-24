Değirmendereliler kahvaltıda buluştu

Mersin Değirmendereliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi.Toroslar ilçesindeki Karatepe Ormanında yapılan kahvaltıda Değirmendereliler, keyifli anlar geçirdi. Burada konuşan...

Mersin Değirmendereliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi.

Toroslar ilçesindeki Karatepe Ormanında yapılan kahvaltıda Değirmendereliler, keyifli anlar geçirdi. Burada konuşan Dernek Başkan Hüseyin Çopur, derneklerin sivil toplum kuruluşlarının ilk basamağı olduğunu söyledi. Köylüler arasında iletişim kurmak ve birliktelik sağlamak için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini ifade eden Çopur, "Derneğimiz bu kapsamda 2014 yılının Haziran ayında kuruldu. Birliktelik, beraberlik, dayanışma, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için kuruldu. Bu bağlamda gençlerimize daha çok önem vermek istiyoruz. Bugün burada köyümüzden üniversite ve lisede okuyan yaklaşık 50 öğrencimizi ve 10 öğretmenimizi buluşturarak birbirleriyle kaynaşmalarını sağladık. Birincisini düzenlediğimiz bu kahvaltılı etkinliğimizi her yıl yaparak daha çok öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Derneğimizin amacı Değirmenderelilere hizmet vermek" dedi.

Derneğin bünyesinde bir whatsapp grubu kurarak üniversite ve lise okuyan öğrencilerle iletişim halinde olduklarını belirten Çopur, "Derneğimiz kontrolünde, öğrencilerimize whatsapp grupları kurduk. Buradan ulaşıp sıkıntılarını dinliyor, maddi sıkıntısı olan öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Bu bağlamda bize destekte bulunan ve emeği geçen tüm kurucu üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte doğa yürüyüşü, yoğurt yeme, kaşıkta yumurta taşıma ve çuval yarışları düzenlendi. Gençlerin çeşitli oyunlar oynayarak eğlendiği etkinlikte, Değirmenderespor takımı da kendi aralarında bir maç yaptı.