MERSİN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44

Denetimli Serbestlik hükümlüleri girişimcilik sertifikalarını aldı

Mersin’de Denetimli Serbestlik hükümlüleri, uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, girişimcilik sertifikalarını aldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri...

Denetimli Serbestlik hükümlüleri girişimcilik sertifikalarını aldı
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Mersin’de Denetimli Serbestlik hükümlüleri, uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, girişimcilik sertifikalarını aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Mersin Müdürlüğü ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından, yükümlülere yönelik düzenlenen girişimcilik kursu tamamlandı. Gerçekleştirilen eğitimle birlikte, eski hükümlülerin kendi işlerini daha kolay kurabilmeleri için, girişimciliğe özendirilerek iş planı yapması öğretilerek, ilgili kurumlarca açılan hibe programlarına başvurmanın zorunlu şartı olan girişimcilik eğitimi verilerek sertifika almaları sağlandı.

Bu kapsamda düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan 18 denetimli serbestlik yükümlüsü, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
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