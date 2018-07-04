MERSİN:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:48

Dereköy’ün su sorunu çözüldü

Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalarla yıllardır su sorunu çeken Dereköy Mahallesinin su sorununu çözüme kavuşturdu.Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’ndeki...

Dereköy'ün su sorunu çözüldü
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Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalarla yıllardır su sorunu çeken Dereköy Mahallesinin su sorununu çözüme kavuşturdu.

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’ndeki Çokoluk, Kötekler, Beyreli, Kışla ve Tersakan yaylalarında yaşayan vatandaşların yıllardır çektiği su sıkıntısı MESKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarla son buldu. Ekipler bölgede Dereköy Mahallesi değirmenbaşı kaynağından çift depo ile 6 bin 500 metre terfi hattı, 33 bin metre içmesuyu şebeke hattı olmak üzere 39 bin 500 metre içmesuyu şebeke hattı, 500 metreküp kapasiteli depo ve iki adet trafolu terfi merkezi çalışmaları gerçekleştirdi.

Mahalle sakinlerin Pembe Kızmaz, "Bu eşeğim ile birlikte çok su taşıdık. 30 yıl boyunca su taşıdım ben. Sabah erkenden kalkardım. Bir buçuk saat yol giderdim kuyuya ulaşmak için. Suyu doldurur bir buçuk saatte de geri dönerdim. Çok zorlanıyordum. Günde üç kez gidiyordum kuyuya. Suyu getirince mutfağımda kullanıyordum. Hayvanlarıma su veriyordum. Yazın sıcakta zorlanırdım, kışın da soğukta. Şimdi su geldi, çok rahatız. Musluğu açtığım zaman her an suyum akıyor" dedi.
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