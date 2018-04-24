MERSİN:
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24 Nisan 2018 Salı 14:28

Dr. Acı: "Anadolu’da insanlık kültürünün biriktirdiği bir tıbbi miras var"

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi’nden bir heyet, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ’Uluslararası Geleneksel...

Dr. Acı: 'Anadolu'da insanlık kültürünün biriktirdiği bir tıbbi miras var'
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi’nden bir heyet, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ’Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne katıldı.

’Medeniyetlerin Beşiğinde Anadolu Tıbbı’ sloganıyla Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen kongreye İstanbul ev sahipliği yaptı. Kongreye 30 ülkeden gelen konuk ve bilim insanı katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen kongre, Türkiye’nin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası ölçekte konumlandırılması, bilimsel, kültürel ve sosyolojik alanda bulunan karşıtlık algısının değiştirilmesi, modern tıp ve tamamlayıcı tıbbın entegrasyonunun sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

Kongreyle ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, bu güne kadar hakkında konuşulması dahi tabu olan ve genelde olumsuzluklar ile gündeme gelen geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, uluslararası bir kongrede tartışılmasının bu alanda kat edilen mesafeyi ortaya çıkarması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bahçacı, "Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi Anadolu’da da insanlık kültürünün biriktirdiği bir tıbbi miras var. Bunu reddetmek, görmezden gelmek mümkün değil. Geleneksel tıp denildiğinde bir çok insanın aklına olumsuz örnekler gelmekte. Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütünün yapmak istediği, geleneksel tıbbın bir disiplin alanı olarak belirlenmesi ve kurallarının konularak uygulamanın ehil kişiler tarafından yapılmasını sağlamak. Böyle bir alan var ve bunu görmezden gelmek, bu alanda ki mevcut sorunları çözmez aksine karanlık noktaların artmasına sebep olur. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp modern tıbbın alternatifi değil aksine onun bir parçası ve tamamlayıcısıdır. Önümüzde ki dönemde Mersin Şehir Hastanesi’nde bu alanda hizmet verecek bir poliklinik açmayı planlıyoruz" dedi.
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