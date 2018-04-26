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26 Nisan 2018 Perşembe 15:00

Emniyetten zabıta ekiplerine yakın savunma tekniği ve biber gazı kursu

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenler tarafından Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yakın savunma teknikleri ve biber gazı kullanma eğitimi verildi.Zabıta yönetmeliği kanununun 45. maddesi gereği ’zabıta...

Emniyetten zabıta ekiplerine yakın savunma tekniği ve biber gazı kursu
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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı uzman eğitmenler tarafından Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine yakın savunma teknikleri ve biber gazı kullanma eğitimi verildi.

Zabıta yönetmeliği kanununun 45. maddesi gereği ’zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir’ maddesi hükmünce belediye zabıta personelleri yakın savunma teknikleri ve biber gazı kullanma eğitimi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından verilen kurstan zabıta ekipleri başarıyla geçtiler.

Kursu başarıyla bitiren zabıta personellerine belediye zabıta müdürlüğü tarafından sertifikaları verildi.
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