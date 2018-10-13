MERSİN:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:35

Engelsiz Sanat Festivali muhteşem konserlerle devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, ikinci günününde de muhteşem konserlerle izleyenleri büyüledi.Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk olarak sahneye Rusya’dan...

Engelsiz Sanat Festivali muhteşem konserlerle devam ediyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, ikinci günününde de muhteşem konserlerle izleyenleri büyüledi.

Mersinlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk olarak sahneye Rusya’dan gelen 16 yaşındaki Danil Pluzhnikov çıktı. Pluzhnikov, kendi bestelediği şarkılarını tüm engelliler ve Mersinli vatandaşlar için seslendirdi. Sahneye, ezberlediği Azerbaycan halk şarkısı ‘Fikrimden Geceler’ ile çıkan Pluzhnikov, ayrıca efsane sanatçı Crish İsaak’ı ‘Wicked Game’ adlı parçası ile andı. Pluzhnikov gece boyunca duygusal ve hareketli parçalarını sevenleri ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Pluzhnikov’dan sonra sahne alan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer de sanatın engel tanımadığını seslendirdiği parçalar ile Mersin’den tüm dünyaya duyurdu. 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bir ayağını kaybeden Çiğdem Bezci ise seslendirdiği şarkılar ile vatandaşları coşturdu. Sahneye ‘Seni Sana Bırakamam’ şarkısı ile çıkan Bezci, konserini ‘Anlamazdın’ parçası ile sonlandırdı.

"Mersin için önemli bir çıkış noktası olacak"

Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’ni yapmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Kocamaz, "Bu hava muhalefetine rağmen burada ısrarla dünyanın değişik bölgelerinden gelen sanatçılarımızı izlemek için ısrar ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu etkinlik dünyada bir ilk ve Mersinimize farkındalık oluşturacak bir etkinlik. Dolayısıyla inşallah bundan sonraki yıllarda dünyada bir marka olarak yerini almaya çalışan Mersinimiz için önemli bir çıkış noktası olacaktır. Mersinimizi şereflendiren tüm sanatçılarımıza ve bizi yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.
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