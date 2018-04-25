MERSİN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:11

Er: "Toplumun barış içinde yaşaması için hizmet ediyoruz"

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında yapmış olduğu ‘Kurgusal Duruşma Yarışması’nı izledi.Çağ Üniversitesi’nde gerçekleşen yarışmayı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr....

Er: 'Toplumun barış içinde yaşaması için hizmet ediyoruz'
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Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kendi aralarında yapmış olduğu ‘Kurgusal Duruşma Yarışması’nı izledi.

Çağ Üniversitesi’nde gerçekleşen yarışmayı, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin ve akademisyenlerle birlikte izleyen Er, “Avukatlık gibi onurlu bir mesleği icra ederken, aynı zamanda adaletin tesisini sağlayarak toplumun barış ve huzur içinde yaşaması için hizmet veriyoruz. Başarılı bir hukukçu olabilmek için mesleki alanda ve hayatın her alanında kendinizi geliştirmeniz gerekmektedir. Geleceğimizin avukatlarının kurgusal duruşmasını gururla izledim. Meslek ilkelerine ve kurallarına yakışır bir ciddiyet içinde hareket edeceklerinden kuşkum yoktu. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.
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