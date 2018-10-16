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16 Ekim 2018 Salı 13:57

Erdemli Belediye Basketbol Takımı lige hazır

Bu sene yerel ligde mücadele edecek olan Erdemli Belediye Basketbol Takımı, Başantrenör Ramazan Yücer ve yardımcı antrenör Safa Çakmak eşliğinde lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.Erdemli Belediyespor Erkekler Basketbol Takımının genç...

Erdemli Belediye Basketbol Takımı lige hazır
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Bu sene yerel ligde mücadele edecek olan Erdemli Belediye Basketbol Takımı, Başantrenör Ramazan Yücer ve yardımcı antrenör Safa Çakmak eşliğinde lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Erdemli Belediyespor Erkekler Basketbol Takımının genç ve güçlü kadrosu ile bu sezon adından sıkça söz ettireceğini ve başarıları ile Erdemli’nin gururu olacağını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Basketbol takımımız yapılan kura çekimi ile yerel ligde mücadele edecek. İlçemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Dolu tribünlere karşı oynamak hem idareciler olarak hem de taraftar olarak salonda mücadele eden sporcu kardeşlerimizi teşvik etmeliyiz. Basketbol takımımızla birlikte şehrimizi ve Erdemli Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil etmek için gayret göstereceğiz. Sporcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Erdemli Belediyespor Basketbol Takımı olarak iddialı bir şekilde lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Antrenör Ramazan Yücer ise basketbol takımının idmanlara başladığını ve uyum içerisinde çalışmalarına devam ettiğini kaydederek, lige hazır olduklarını söyledi. Erdemli’de uzun yıllar sonra salon sporuna önem veren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür eden takım oyuncuları, sezonu şampiyon tamamlayarak kupayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya armağan edeceklerini ifade etti.
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