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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:59

Erdemli Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama, yol yapım ve bakım çalışmalarını Karaahmetli Mahallesi’nde sürdürüyor.2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerde...

Erdemli Belediyesi asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor
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Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama, yol yapım ve bakım çalışmalarını Karaahmetli Mahallesi’nde sürdürüyor.

2014 yılında yürürlüğe giren büyükşehir yasasıyla köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerde çalışmalarını sürdüren Erdemli Belediyesi, Karaahmetli Mahallesi’nde asfalt öncesi alt yapı temel çalışmalarına başladı.

Sosyal, kültürel ve her alanda süren projelerinin yanı sıra Erdemli’nin her mahallesinde asfalt-yol parke çalışmaları ve yeni yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bundan sonraki süreçte bu çalışmaların artarak ve hızlanarak devam edeceğini vurguladı. Asfaltsız yer bırakmayacaklarını kaydeden Tollu, çağdaş şehircilik anlayışının en temel hizmetinin yol hizmeti olduğunu söyledi.
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