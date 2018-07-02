MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:14

Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi

Erdemli Belediyesi personellerine, olası iş kazalarında 112 acil yardım birimleri olay yerine gelene kadar ilk müdahale yapılabilmesi için ilk yardım eğitimi verildi.İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlk Yardım Eğitim Merkezinden gelen...

Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erdemli Belediyesi personellerine, olası iş kazalarında 112 acil yardım birimleri olay yerine gelene kadar ilk müdahale yapılabilmesi için ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlk Yardım Eğitim Merkezinden gelen ilk yardım uzmanları tarafından Erdemli Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi verildi. 4 gün süren kurs sonunda personeller, hem teorik sınavı hem de pratik sınavı başarı ile tamamlayarak, sertifikalarını aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince, belediyeye 1 iş yeri hekimi ve 2 iş güvenliği uzmanı istihdam ettiklerini söyleyerek, sağlıklı ve güvenli hizmetin sağlıklı ve eğitimli bireylerle yapılabileceğini söyledi. Belediye çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verebilmelerinin önce kendilerinin kontrolünde sonra da belediyede olduğunu belirten Tollu, hem eğitimlerin hem de sağlık kontrollerinin periyodik olarak aksatılmadan yapıldığını kaydetti.

Eksiksiz hizmetin ancak sağlıkla mümkün olacağını ifade eden Tollu, “ Vatandaşa devamlı ve eksiksiz hizmet götürebilmek, sağlıklı çalışan ve kaliteli araç gereçlerle mümkündür. Onların iş güvenliği ve sağlığı hizmet yapan bir kurum olarak bizim zaten görevimizdir. Ancak işveren olarak da onlara karşı yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamaması için önlemlerimizi alıyoruz ve ne gerekiyorsa yapıyoruz. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Çalışanlarımız eğitimli ve sağlıklı olursa hizmetlerimiz de sağlıklı ve güvenli olur" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku