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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:05

Erdemli Belediyesi’nde Ramazan ayı hazırlığı

Erdemli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde, vatandaşların daha iyi bir ortamda ibadet edebilmesi için ilçe genelinde cami temizlik çalışmalarını başlattı.Erdemli Belediyesi’nin sosyal faaliyetlerinden olan Limon Çiçeği Projesi kapsamında...

Erdemli Belediyesi'nde Ramazan ayı hazırlığı
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Erdemli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde, vatandaşların daha iyi bir ortamda ibadet edebilmesi için ilçe genelinde cami temizlik çalışmalarını başlattı.

Erdemli Belediyesi’nin sosyal faaliyetlerinden olan Limon Çiçeği Projesi kapsamında ilçedeki camiler temizleniyor. Evde bakım, sağlık, temizlik ve sosyal yardım çalışmalarının yanı sıra camilerin temizliğini de gerçekleştiren Limon Çiçeği Projesi ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan 187 adet caminin temizliğini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kumkuyu Merkez Camisi ve Fatih Camisi’nde temizlik çalışmaları tamamlandığı bildirildi.
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