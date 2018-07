Erdemli Belediyesi’nden Koyuncu Mahallesi’ne sıcak asfalt

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, Koyuncu Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir yasası sonrası hizmet alanına eklenen köyler, beldelerin yanı sıra mahallelerde de belediye hizmetleri hız kesmezken, 71 mahallenin her talebine karşılık veren Erdemli Belediyesi, Koyuncu Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürüyor. Asfaltlama hizmeti konusunda eksiklerini tespit ettikleri mahallelerde programları dahilinde sıcak asfalt serdiklerini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu yıl Erdemli sınırları içerisinde sıcak asfaltla tanışmamış mahalle bırakmayacaklarını söyledi. Büyükşehir yasası sonrası 71 mahalleye hizmet götürmeye başladıklarını vurgulayan Tollu, hizmet verdikleri yerleşim birimlerinin her sokağını adım adım arşınlayarak, ‘asfaltsız mahalle kalmayacak’ sözünü yerine getirmek için Koyuncu’da da canla başla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Havaların ısınmasıyla asfalt hizmetlerine hız verdiklerini dile getiren Tollu, “Büyükşehir yasası sonrası 71 mahalleye hizmet vermeye başladık. Söz verdiğimiz üzere Erdemli sınırları içerisinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın bundan zerre kadar şüphesi olmasın. İhtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sadece Koyuncu’nun değil, bütün köylerin ve beldelerin bu güne kadar böyle bir hizmet görmediğini dile getiren Koyuncu Mahalle Muhtarı Zübeyir Arslan ise "Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile gurur duyuyoruz. 100 tane sokağı olan mahallemizin yüzde 95’i asfaltlandı. Gerçekten çalışan bir belediyemiz var. Bu zamana kadar böyle hizmet görmedik. Aradığımız her an telefonumuzun bir ucunda oldu, ihtiyaçlarımızı yerine getirdi. Allah başkanımızdan razı olsun. Her zaman bir ve beraber olmaya söz veriyorum" dedi.