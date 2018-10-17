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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:21

Erdemli Lisesi’ne boya badana

Erdemli Belediyesi, ilçede bulunan Erdemli Lisesi’nin boya badana dış cephe bakım ve onarımını gerçekleştirdi.Erdemli Belediyesi ilçe genelinde eğitim kurumlarına verdiği destek çalışmalarını devam ettiriyor. Okullara yönelik süren hizmetlerle...

Erdemli Lisesi'ne boya badana
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Erdemli Belediyesi, ilçede bulunan Erdemli Lisesi’nin boya badana dış cephe bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi ilçe genelinde eğitim kurumlarına verdiği destek çalışmalarını devam ettiriyor. Okullara yönelik süren hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediyemize hizmet için müracaat eden hiçbir okulu geri çevirmiyoruz ve her türlü taleplerine cevap veriyoruz" dedi.

Erdemli Lisesi’ne boya,badana, dış cephe tadilatı, bakım ve onarım yaptıklarını kaydeden Tollu, eğitimin kaliteli olmasının kaliteli hizmetle doğru orantılı olduğunu belirterek, boya badana dışında hizmet ihtiyacı bulunan okul yollarını asfalt ve parke yollara kavuşturduklarını, aynı şekilde okul bahçelerini de parke taşlarla ördüklerini belirtti.
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