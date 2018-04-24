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24 Nisan 2018 Salı 14:09

Erdemli’de 5 bin çocuk uçurtma uçurdu

Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Uçurtma Şenliği’ kapsamında, ilçede yaşayan 5 bin çocuk uçurtma uçurdu.Erdemli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Erdemli'de 5 bin çocuk uçurtma uçurdu
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Erdemli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ’Uçurtma Şenliği’ kapsamında, ilçede yaşayan 5 bin çocuk uçurtma uçurdu.

Erdemli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede ’Uçurtma Şenliği’ düzenledi. Bu yıl 4’üncüsünü düzenleyen Erdemli Belediyesi, 5 bin çocuğa uçurma hediye etti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükkerem Tollu, belediye hizmetlerinin sadece yol ve asfalt gibi fiziki hizmetlerden oluşmadığını belirterek, binlerce çocuğun mutluluğuna vesile olmanın da belediyenin en önemli görevleri arasında olduğunu söyledi. Etkinliğin çok eğlenceli ve güzel geçtiğini kaydeden Tollu, hedeflerinin çocukların yüzünü güldürmek olduğunu ifade ederek, "Bu anlamda etkinliğimize gelen bütün çocuklarımızın bir tanesinin dahi gözünden yaş akmadı. Onları sevindirdiğimiz için hem kişisel hem de kurumsal anlamda çok mutluyum" dedi.

Bu yıl ilk defa Yörük geleneklerinin yaşatıldığı stantlar da kurduklarını aktaran Tollu, "Bu stantlarımızda eskiden Yörük çocuklarımızın oynadığı oyunlar ve oyuncaklar yaşatılarak gösterildi. Eski Yörük masalları, Yörük geleneklerini sergiledik. Anne ve babalar çocuklarını bu stantlara getirdiler, çocuklar eğlendi. Aynı zamanda da anne ve babalar hatıralarını yaşadılar. Kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uçurtma Şenliği kapsamında 5 bin çocuk uçurmalarını uçurdu. Birbirinden çeşit uçurtmalar gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.
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