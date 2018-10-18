MERSİN:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:12

Erdemli’de genç çiftçilere koyun dağıtıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 4 çiftçiye 136 adet koyun dağıtıldı.Genç çiftçi projesiyle ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması,...

Erdemli'de genç çiftçilere koyun dağıtıldı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde ’Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 4 çiftçiye 136 adet koyun dağıtıldı.

Genç çiftçi projesiyle ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla, 2016 yılında uygulamaya koyulan ’Genç Çiftçi Projesi’, 2018 yılında da devam ediyor" dedi.

Proje kapsamında hak sahiplerine dağıtılan koyunların, İlçede kırsal kalkınmanın gelişmesine büyük katkı sunacağına inandığını ifade eden Yıldız, "Genç çiftçi projesi kapsamında 4 genç çiftçimize ilk etapta 136 adet koyun dağıtımı yaptık. Besicilerimizin hayvanlarının iki yıl boyunca da kontrollerini yapacağız. Amacımız, genç çiftçilere kırsal alanlarda tutmak, katma değer sağlamak ve hayvancılık üretimine katkı sağlamaktır. Çiftçilerimizden ricamız, temennimiz hayvan varlığındaki azalışları da dikkate alarak mevcut hayvanlarını çoğaltsınlar. Ülke ekonomisine pozitif katkıda bulunsunlar" diye konuştu.
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