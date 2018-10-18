MERSİN:
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18 Ekim 2018 Perşembe 10:28

Erdemli’de robotik kodlama atölyesi açıldı

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kod Erdemli Projesi” kapsamında Akdeniz Ortaokulu’nda kurulan robotik kodlama atölyesi törenle açıldı.Robotik kodlama atölyesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür vekili...

Erdemli'de robotik kodlama atölyesi açıldı
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Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kod Erdemli Projesi” kapsamında Akdeniz Ortaokulu’nda kurulan robotik kodlama atölyesi törenle açıldı.

Robotik kodlama atölyesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Karaağaç, "Tamamen yerel kaynaklar kullanılarak, kısıtlı imkanlarla ve büyük bir özveri ile hazırlanan bu atölyede, öğrenciler 3 boyutlu tasarım, elektronik devre simülasyonları, 3 boyutlu üretim, elektronik, mekatronik, robot uygulamaları ve kodlama yapabileceklerdir. Tüm bunların eğitimi yine uzman eğitmenler tarafından açılışını yaptığımız bu atölyede verilecektir" diye konuştu.

Karaağaç, "Öğrencilerimiz artık sadece bilgiyi öğrenen değil, bilgiyi kullanan ve üreten bireyler olarak yetişecekler. Böylece ilerde ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeler üretecekler. Okul Müdürümüz Uğur Türkmen’e ve "Kod Erdemli Projesi" eğitimcisi Veli Çelik’e gerçekleştirdikleri bu çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle öğrenciler atölyedeki çalışmalarına başladı.
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