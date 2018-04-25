MERSİN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:32

Erdemli’de seramik ve el sanatları sergisi açıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslarda ortaya çıkan ürünler sergilenmeye başlandı.Emine Kurtulan Sanat Evi’nde açılan seramik ve el sanatları kursunda yapılan eserlerin yer aldığı...

Erdemli'de seramik ve el sanatları sergisi açıldı
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Mersin’in Erdemli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan kurslarda ortaya çıkan ürünler sergilenmeye başlandı.

Emine Kurtulan Sanat Evi’nde açılan seramik ve el sanatları kursunda yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesi Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Erdemli Halk Eğitim

Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ömer Okur ile kursa katılan kadınlar tarafından kesildi.

Açılışta konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, kadınların elinden çıkan el emeği göz nuru eserleri çok beğendiğini belirterek, "Bu tür kurslar kadınlarımız için birer altın bileziktir"dedi.

Halk Eğitim Müdürü Ömer Okur’da, sosyal, kültürel ve meslek edindirme kurslarının Erdemli’de yoğun ilgi gördüğüne dikkat

çekti.

Usta Öğretici Emine Kurtulan ise 4 aylık süreçte kursa katılan bayanların büyük mesafe aldığını ifade ederek, "Ortaya çıkan

eserlerden 750’si sergimizde yer aldı. Kursumuza katılan 18 kursiyerimizi de tebrik ediyorum"diye konuştu.
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