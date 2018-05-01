Erdemli’de sokak basketbolu turnuvası düzenlendi

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan gençleri spora yönlendirmek için sokak basketbolu turnuvası düzenledi.Erdemli Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen turnuvaya, 13 takım, 52 sporcu katıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükkerem Tollu,...

Erdemli Belediyesi, ilçede yaşayan gençleri spora yönlendirmek için sokak basketbolu turnuvası düzenledi.

Erdemli Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen turnuvaya, 13 takım, 52 sporcu katıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükkerem Tollu, turnuvaya katılan sporculara, kupa, madalya ve basket topu hediye etti.

Turnuvayla ilgili konuşan Başkan Tollu, turnuvayı gençleri spora yönlendirmek için düzenlediklerini belirterek, sportif etkinlikler konusunda gençlerden gelen talepler doğrultusunda böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydetti. Spor aktivitelerine her zaman için destek olduklarını aktaran Tollu, "Bundan böyle de destek olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki gençlerimiz spor yapsın" dedi.