Erdemli’de uzman eğitmenler kadınları formda tutacak

Erdemli Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde kadınlara yaz boyunca fit kalabilmeleri için spor yapma imkanı sunuyor.

Erdemli Belediyesi’nin ilçedeki kadınlar için hizmete soktuğu spor merkezi büyük rağbet gördü. Kadınlar, belediye spor merkezinde, haftanın en az 3 günü uzman hocalar eşliğinde aerobik, step ve pilates gibi spor dallarıyla yaz boyunca da form tutmaya devam ediyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak, teknik belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz ile de vatandaşımıza en iyiyi sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sağlıklı bir gelecek için, tüm kadınları spor merkezine bekliyoruz. Spor merkezimiz bünyesinde çalışan alanlarında uzmanlaşmış eğitmenlerimiz Erdemlili kadınlarımıza eğitimler veriyor. Çeşitli spor dalları ile sağlıklı bir yaşam sürdürmek için belediyemizin sizlere sunduğu bu hizmetlerden yararlanmalısınız" dedi.