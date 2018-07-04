Erdemli’de yeşil ve temiz çevre atağı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir Erdemli için ilçe genelinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Yaz mevsiminin gelmesiyle hem yayla sezon hem de deniz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Erdemli Belediyesi,...

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir Erdemli için ilçe genelinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hem yayla sezon hem de deniz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Erdemli Belediyesi, bu kapsamda başlattığı çalışmalarına yeşil alanların bakım, temizlik ve alan miktarını arttırma faaliyetleriyle devam ediyor. Erdemli belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öncelikle mevcut parkların, oyun bahçelerinin ve diğer sosyal donatı alanlarının bakım onarım ve revizyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, diğer yandan da yeşil alan miktarını her geçen gün arttırmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Çalışmalarını ilçe genelinde sürdürdüklerini kaydeden Tollu, "Parklarda ve diğer yeşil alanlarda yeni bitki dikimi, çim biçim işlemi, budama, mevsimlik çiçeklerin arasındaki yabani otların temizlenmesi, sahilin genel bakım ve temizliği gibi yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Tabi yapılan bu çalışmalar kadar bunların korunması da önemlidir. Biz Erdemli’yi tanımlarken, yeşil ile mavinin buluştuğu, dağ ile denizin birbirine kavuştuğu kent olarak ifade ediyoruz. Erdemli gerçekten doğa harikalarının ve tüm güzelliklerinin bir arada yaşandığı, tarih turizmi açısından çok değerli potansiyelin bulunduğu nadide bir yaşam merkezidir. Kıymetini bilmemiz gerekir" dedi.

Kış nüfusunun 150 bin olduğu Erdemli de yaz nüfusunun 600-700 bin civarına ulaştığına da dikkat çeken Tollu, mevcut imkanlarla yaz mevsiminde 4-5 kat artan nüfusa hizmet etmenin gerçekten zor olduğunu ancak önemli olanında zoru başarmak olduğunu dile getirdi. Tollu, yerli ve yabancı misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya gayret ettiklerini ifade etti.