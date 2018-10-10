Erdemli’nin geleneksel Aşure Şenliği vatandaşları bir araya getirdi

Erdemli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Aşure Şenliği ile vatandaşları bir araya getirdi.

Erdemli Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Aşure Şenliğine, Kızkalesi, Ayaş, Kumkuyu, Esenpınar, Limonlu, Kocahasanlı, Arpaçbahşiş ve Tömük’ün ardından Kargıpınarı’nda devam edildi. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’nın da katıldığı programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Birlik ve beraberliğimize zarar vermeden hizmet yaptık"

Programda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğu vurgulayarak, "Erdemli’mize çok güzel hizmetler yapmış olabiliriz, sorunların büyük çoğunluğunu çözmüş olabiliriz, ama eğer tüm bunları yaparken şahsi, siyasi ve önyargılı davranarak, ayrım yapıp vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini zedeleyecek bir hamlede bulunmuş isek yaptığımız bu hizmetlerin hiçbir anlamı kalmaz ve bu kente en büyük ihaneti biz yapmış oluruz. Yüzlerce insan bu meydanları doldurmuş ve büyük bir o kadar da anlamlı bir geleneğin etrafında birleşmiş, işte bizce en güzel tablolardan biri gözlerimizin önünde" dedi.

İnsanları bir araya getiren değerlere büyük ehemmiyet verdiklerini belirten Tollu, "Aşure programında insanlarımızla bir araya gelelim mübarek Muharrem ayının kutsiyetini ulviliğini birlikte geçirmek düşüncesi içerisinde beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizde bu tür programları icra ediyoruz. Bu programları icra ederken eksiklerimizin neler olduğunu yapmamız gerekenleri de bir görev halinde üzerimize alarak bu eksikleri gidermenin gayreti içinde oluyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz bu tür programlarımız Erdemli Belediyesi var olduğu müddetçe hep icra edilecek" ifadelerini kullandı.

"Sırça köşklerde belediye başkanlığı yapmadık"

Toroslar’a 3 dönemdir belediye başkanı olarak hizmet ettiğini anlatan Tuna ise büyükşehir belediye başkanı adayı olarak ta 21 gündür sahalarda olduğunun altını çizerek, vatandaşlarla buluşmaya onların dertlerini dinlemeye ve bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi. Asla sıkıntıları ellerinin tersiyle iten olmadıklarını kaydeden Tuna, sırça köşklerde belediye başkanlığı yapmadıklarını kaydederek, belediyecilik anlamında da en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını bunu da 14,5 yılda Toroslar’da başardıklarına inandığını söyledi. Toroslar’ın 300 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu ve ’alo’ dediklerinde vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Tuna, asla mazeret üreten bir anlayış içerisinde olmadıklarını, birlikte başarıp hep birlikte Mersin’i bir dünya kenti yapacaklarını belirtti.