MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:43

Fırat Üniversitesi öğrencileri Büyükşehir tesislerini gezdi

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi tesislerini içeren bir program dahilinde kentte teknik bir gezi gerçekleştirdi.İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama...

Fırat Üniversitesi öğrencileri Büyükşehir tesislerini gezdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi tesislerini içeren bir program dahilinde kentte teknik bir gezi gerçekleştirdi.

İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulunan 40 kişilik öğrenci grubu, burada ilgili teknik personel tarafından hem sözlü hem de görsel olarak bilgilendirildi. Gezilerine Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (MESKİ) Filtre Su Müzesi ve Berdan İçme suyu Arıtma Tesisi ile devam edem öğrenci grubu adına bir açıklama yapan Fırat Üniversitesi öğretim üyesi ve gezi ekibi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erdem, programın katılımcılar için oldukça verimli geçtiğini söyledi. Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü olarak öğrencilerini mesleki hayatlarına hazırlamak amacıyla, özellikle iyi projelendirilmiş ve iyi işletilen örnek tesislere teknik geziler düzenlemekte olduklarını kaydeden Erdem, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait entegre atık yönetim merkezi ve içme suyu arıtma tesislerinin iyi örnekler olduğunu ifade ederek, "Büyük bir emekle 1938 yılında kurulmuş ve belirli bir süre hizmet vermiş olan ülkemizin en eski içme suyu arıtma tesisinin de tarihe ışık tutması adına, belediyenin kaynaklarıyla o günün teknolojisine göre restore edilerek su müzesine dönüştürüldüğünü tespit ettik ve teknik gezimizi bu bölgeye yapmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Gezilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın bilgileri ile gerçekleştiği aktaran Erdem, “Bugün burada söz konusu tesisleri gezdik ve öğrencilerimize kısa süreli bir uygulama deneyimi kazandırdık. Özellikle yapımı tamamlanmış ve hizmete alınma aşamasında olan geri dönüşüm tesisleri, düzenli depolama alanları ve enerji kazanım üniteleriyle örnek tesisler gerçekten iyi örnekler olduğu, özellikle tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin mükemmel işletildiğinin öğrencilerimiz tarafından görülmesi bizler için son derece anlamlı olmuştur. Restore edilen ve o günün teknolojisiyle çalışır halde tutulan MESKİ Filtre Su Müzesi ile içme suyu arıtımının ülkemizde hangi tarihlere dayandığı, ünitelerin zaman içerisinde nasıl değişimler gösterdiği de mühendislik açısından faklı bir bakış açısıyla değerlendirilmiş oldu" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku