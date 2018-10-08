MERSİN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:12

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nde görev değişimi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi Müdürlüğü’ne Ali Kabakcı getirildi.Forum Mersin AVM’den yapılan açıklamaya göre, sektörde 10 yılı aşkın deneyimi bulunan Kabakcı, Multi Türkiye bünyesinde bulunan Forum Kayseri’de 2014 yılından...

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde görev değişimi
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Forum Mersin Alış Veriş Merkezi Müdürlüğü’ne Ali Kabakcı getirildi.

Forum Mersin AVM’den yapılan açıklamaya göre, sektörde 10 yılı aşkın deneyimi bulunan Kabakcı, Multi Türkiye bünyesinde bulunan Forum Kayseri’de 2014 yılından bu yana AVM müdürü olarak görev yapıyordu.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun olan Ali Kabakcı, sektördeki kariyerine 2008 yılında AVM mfi Partners şirketinin merkez ofisinde finans uzmanı olarak başladı. Sonrasında Astoria Alışveriş Merkezi’nde yönetim kadrosunda yer aldı.

2010 yılında Multi Türkiye bünyesine katılan Kabakcı, sırasıyla Forum Ankara Outlet’te ve Forum Kayseri’de alışveriş merkezi müdür yardımcılığı görevini üstlendi ve 2014 yılında Forum Kayseri AVM müdürü oldu. Sektörde 8 yılı Multi Türkiye’de olmak üzere 10 yılı aşkın deneyimi bulunan Ali Kabakcı, bundan böyle kariyerine Forum Mersin AVM müdürü olarak devam edecek.
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