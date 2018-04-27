MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:30

Forum Mersin müşterilerine uçak biletinde indirim fırsatı

Forum Alış Veriş Merkezi, müşterilerine uçak biletinde indirim imkanı sunuyor.

Forum Mersin müşterilerine uçak biletinde indirim fırsatı
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Forum Alış Veriş Merkezi, müşterilerine uçak biletinde indirim imkanı sunuyor.

Forum Mersin’den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan - 18 Mayıs tarihleri arasında tek seferde 50 TL ve üzeri alış veriş yapanlar, her alışverişle uçak bileti indirimi kazanma fırsatı yakalayacak. Kampanyaya katılım için ziyaretçilerin, Forum Mersin mağazalarının herhangi birinden kesilmiş minimum 50 TL’lik harcama fişiyle aynı gün etkinlik alanına başvurmaları yeterli olacak.

Kampanya süresince yapılacak her 50 TL ve üzeri alışveriş, kampanya masasında puana dönüştürülecek, 10 TL’lik her alışveriş 1 Forum Puan kazandıracak. 25 puan ve katları anında indirim çekine dönüşecek.
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