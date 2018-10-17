MERSİN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:37

Forum Mersin’de ’Moda ve Alışveriş Günleri’

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin moda ve alışveriş konusunda birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturduğu ’Moda ve Alışveriş Günleri’ etkinliği, ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.Forum Mersin tarafından gerçekleştirilen...

Forum Mersin'de 'Moda ve Alışveriş Günleri'
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Forum Mersin Alış Veriş Merkezi’nin moda ve alışveriş konusunda birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturduğu ’Moda ve Alışveriş Günleri’ etkinliği, ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Forum Mersin tarafından gerçekleştirilen ’Moda ve Alışveriş Günleri’, moda severlerce yoğun ilgi gördü. Düzenlenen özel etkinliklerin yanı sıra mağazaların sürpriz indirim ve fırsatlarıyla da karşılaşan Forum Mersin ziyaretçileri, alışveriş, moda ve kazanç dolu bir hafta sonu geçirdi.

Etkinlik, aksesuar meraklısı Forum Mersin ziyaretçilerini keyifli atölye çalışmalarında bir araya getirdi. Forum Mersin’de hayranlarıyla buluşan ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, düzenlenen etkinlikte 100’den fazla katılımcının fotoğrafını çekti ve çekilen kareleri bizzat sahiplerine teslim etti.

Özel söyleşi etkinliğinde ise Burcu Esmersoy, Nihat Odabaşı ve Esin Övet, ziyaretçilerle buluşarak moda ve alışverişe dair pek çok tüyo paylaştı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, 2019’un moda trendleri konuşuldu ve ünlü isimlerin katılımıyla bir ’Şapka Yapımı Atölyesi’ de gerçekleştirildi.

Forum Mersin ziyaretçilerinin hünerlerini konuşturarak ünlülerle bir arada kendi şapkalarını tasarladığı sıra dışı etkinlik, Forum Mersin Moda ve Alışveriş Günleri’ne damgasını vurdu.
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