’Foto Safari’ ekibi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu

Ankara ve İspanya’dan gelen ’Foto Safari’ ekibi, 3 gün boyunca Tarsus ve Mersin’in fotoğraflarını çektikleri proje kapsamında, MEÜ İletişim Fakültesi stüdyolarını ve uygulama alanlarını gezdi.Başkent Üniversitesi ve İspanya’nın...

Ankara ve İspanya’dan gelen ’Foto Safari’ ekibi, 3 gün boyunca Tarsus ve Mersin’in fotoğraflarını çektikleri proje kapsamında, MEÜ İletişim Fakültesi stüdyolarını ve uygulama alanlarını gezdi.

Başkent Üniversitesi ve İspanya’nın Malaga Üniversitesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen işbirliği çerçevesinde iki üniversiteden öğrenciler, ’Türkiye’de Foto Safari Eğitim ve Tanıtım’ projesi kapsamında, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni ziyaret etti. Foto Safari ekibi, üç gün boyunca Tarsus ve Mersin’in fotoğraflarını çektikleri proje kapsamında, İletişim Fakültesi stüdyolarını ve uygulama alanlarını da gezerek Dekan Prof. Senem Duruel Erkılıç’tan bilgi aldı.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin İspanya’nın tarihi Malaga Üniversitesi, Unesco ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlediği proje, 16 Nisan’da Ankara’da başladı. Projeye Malaga Üniversitesi’nden UNESCO Temsilcisi Prof. Bernardo Diaz Nosty, Dekan Prof. Maria Inmaculada Pastigo Gomez ve aynı fakülteden Ruth Ainhoa de Frutos Garca ile 10 öğrenci, Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Doğan Tılıç ve Uzman Hasan Eren Çalışkan ile 10 öğrenci katıldı. Projenin Mersin ayağındaki etkinliklerine MEÜ İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünden 10 öğrenci dahil oldu. Mersin’e gelen ’Foto Safari’ ekibi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ve RST Anabilim Dalı öğrencileri ile buluşarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk olarak Tarsus’ta ziyaretlerde bulundu.

Tarsus’un ardından Mersin Üniversitesi’ne gelen ekip ile İletişim Fakültesi toplantı salonunda fakülteler arasında gelecekteki işbirliği imkanları üzerine bir görüşme gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Radyosu ile bölüm stüdyolarını ve kurgu odalarını gezen konuk ekip, daha sonra Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nü gezerek fotoğraflar çekti. İlk gün gerçekleşen İletişim Fakültesi buluşmasının ardından ikinci gün Tarsus’ta, üçüncü ve son gün ise Erdemli ve Silifke hattında devam eden Mersin Foto Safari etkinliği, tarihi ve turistik alanların fotoğraflanmasıyla tamamlandı.