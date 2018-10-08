Gülnar Belediyesi’nden Tuna’ya destek

Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna’ya tam destek sözü verdi.

Ülkü Ocakları Gülnar İlçe Başkanı Ömer Lütfi Kayhan, eski ve yeni Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ile belde ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelen Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Tuna’nın, Gülnar’ın ve Gülnarlıların iyi ve kötü günlerinde sürekli yanlarında bulunduğunu belirterek, şimdi sıranın kendilerine geldiğini ve zamanın Hamit Tuna’ya destek zamanı olduğunu vurguladı.

"Şimdi Tuna için gece gündüz çalışma zamanı"

2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın kazanması için canla başla çalıştıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılmasına katkı sağladıklarını belirten Günel, şimdi de 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerde MHP Genel Merkezi tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

"Ülkücü birlik ve beraberliğinden taviz vermez"

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerde belediyeyi yönetmeye talip olduklarını aktaran Günel, "İlçemizde 1999’dan beri ve Mersin’de de 2014 yılındaki yerel seçimlerden bu güne Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına güvenerek bizlerden desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimizin destekleri ile ülkücü hareketi görevde tuttuk. İnşallah 2019 yerel seçimlerinde de Mersin ve tüm ilçelerinde belediyeleri yönetmeye talibiz. Farklı zamanlarda farklı şekillerde zaman zaman aramıza nifak tohumları ekilmeye çalışıldı. Nifak tohumları ekilmeye çalışılmaya devam da edilecektir. Ülkücü asla oyunlara gelmez. Ülkücü, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermez" dedi.