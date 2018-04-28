Gülnar’da üniversite öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet coşkusu yaşandı.
Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen mezuniyet törenine, Belediye Başkanı Ahmet Günel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özkan Çömez, İlçe Emniyet Amiri Ramazan Dumrul, Yüksekokul Müdürü Hülya Metin Gübür, daire müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Mezuniyet töreninde konuşan Başkan Ahmet Günel diplomalarını alan öğrencileri tebrik ederek gelecek hayatlarında başarılar diledi. Günel, amaçlarının Gülnar’ın adını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.Konuşmalarının ardından okul birincisi Necati Korkusuz’a ödülünü Belediye Başkanı Ahmet Günel verdi. Programda mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından diploma takdimleri yapıldı. Tören öğrencilerin havaya kep atması ile son buldu.