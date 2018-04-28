Gülnar’da üniversite öğrencilerinin mezuniyet coşkusu

Mezuniyet töreninde konuşan Başkan Ahmet Günel diplomalarını alan öğrencileri tebrik ederek gelecek hayatlarında başarılar diledi. Günel, amaçlarının Gülnar’ın adını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

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