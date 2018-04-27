MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 16:43

Halk Ekmek Fabrikası, çeşit sayısını artırdı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, atıl durumdaki Halk Ekmek Fabrikasını aktif hale getirdiklerini belirterek, çeşitlerin ve hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını söyledi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek...

Halk Ekmek Fabrikası, çeşit sayısını artırdı
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, atıl durumdaki Halk Ekmek Fabrikasını aktif hale getirdiklerini belirterek, çeşitlerin ve hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün çeşitliliğini artırarak, günde 38 bin ekmek üretimi ve merkez ilçelerde bulunan 54 ekmek büfesiyle vatandaşlara hizmet veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılında hizmete giren fakat geçmiş dönem belediye yönetimlerinde atıl duruma düştü. Mersin Büyükşehir Blediyesi tarafından gerekli teknik altyapının hazırlanmasının ardından 2016 yılında yeniden hizmete açılarak düzenli üretime geçen fabrikada, günde 38 bin civarında ekmek üretimi yapıldığı ve merkez ilçelerde bulunan 54 ekmek büfesi ile vatandaşa ulaştırıldığı bildirildi. Ekmek çeşit sayısını da artıran Mersin Büyükşehir Belediye Ekmek Fabrikası, somun, kepek, çavdar, tam buğday, roll, kepekli roll, sandviç, galeta unu ve dilimlenmiş kıtır olmak üzere toplam 9 çeşit ekmek türü üretilerek hizmet vermeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Atıl durumdaki fabrikayı tekrar açarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve her gün hizmet kalitemiz artıyor. Biz Mersinlilere hizmet etmek için göreve geldik ve bu konudaki kararlılığımız vatandaşın sofrasına ulaştırdığımız ekmek konusunda da devam edecektir. Mübarek Ramazan ayı da yaklaşıyor. Halk ekmek fabrikamız her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan da Ramazan pidesi üretimini gerçekleştirecek ve halkımıza ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.
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