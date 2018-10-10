Hamileliğinde beyin tümörünü yenerek 4. kez anne oldu

Van’da yaşayan, 6 aylık hamile iken beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra tedavi için Mersin’e gelen 34 yaşındaki Aysel Bozkurt, kendisi için hayati risk oluşturan 2 santimlik tümörün başarıylaalınmasından üç ay sonra da bebeğini...

Van’da yaşayan, 6 aylık hamile iken beyninde tümör olduğunu öğrendikten sonra tedavi için Mersin’e gelen 34 yaşındaki Aysel Bozkurt, kendisi için hayati risk oluşturan 2 santimlik tümörün başarıylaalınmasından üç ay sonra da bebeğini kucağına alarak, 4’üncü kez anne olma sevincini yaşadı.

Van’da yaşayan ev hanımı Aysel Bozkurt, hamilelik döneminde gözlerinde görme kaybı oluşmasının ardından tanı ve tedavi için VM Medical Park Mersin Hastanesi’ne başvurdu. VM Medical Park Mersin Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Açıkalın yaptığı kontrollerde 6 aylık hamile Bozkurt’un beyninde 2 santimetre boyunda bir tümör olduğu ve göz damarlarına baskı yaptığı, bunun da görme kaybına yol açtığını tespit etti. Zaman kaybedilmeden ameliyat olması gereken Bozkurt’un operasyonu için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mercan Aslan Çalış’ın da desteği alınarak 2 santimetre boyundaki tümör alındı.

"Kendisiyle ilgilenen doktorun adını çocuğuna koydu"

Anne karnındaki bebeğin herhangi bir zarar görmediği dört saatlik operasyon sonrası sağlığına yeniden kavuşan Aysel Bozkurt, üç ay boyunca memleketi Van’a dönmeyerek Mersin’de doktor kontrolünde, tüm öneri ve uyarılara harfiyen uyarak doğuma hazırlandı. Riskli bir gebelik sürecinden sonra Aysel Bozkurt, beyin tümörü ameliyatı olduğu hastanede dördüncü kez annelik sevincini yaşadı. 3 kilo 550 gram doğan bebeğinin de kendisinin de gayet sağlıklı olduğunu belirten Aysel Bozkurt, "Zorlu ve endişeli bir hamilelik süreci yaşadım. Hamileliğimin 6’ncı ayında sol gözüm tamamen görmez hale gelirken, sağ gözümde de yüzde 50 kayıp oluştu. Van’dan tavsiyeler üzerine Mersin’e geldik ve Op. Dr. Rıdvan Açıkalın’a başvurduk. Doktorumuz sayesinde sağlığıma yeniden kavuştum, görmeye başladım. Sağlıklı bir şekilde kızımı kucağıma aldığım için doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu nedenle çocuğuma Mercan ismini koyduk. Önce ismini farklı düşünüyordum, ama bu olaydan sonra doktorumuzun ismini koyduk" dedi.

"Bebeğe zarar gelmeden tümör alındı"

Tümör ameliyatı sürecini takip eden ve doğumun sağlıklı olarak yapılmasını sağlayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mercan Aslan Çalış, annenin yaşadığı zorlu hamilelik sürecine ilişkin ise şunları söyledi: "Aysel Hanım dördüncü kez hamileydi ve hamileyken bir beyin ameliyatı geçirmesi gerekiyordu. İlgili doktor arkadaşımız ile tüm süreç detaylı bir şekilde gözden geçirildi. Bebeğe ilişkin her türlü önlemi de alarak annenin beyin ameliyatının başarılı olmasını sağladık. Ameliyat sonrası da annenin ağrılarını durdurmak için ise gebelikte güvenli olarak kullanılan ilaçlar uyguladık. Riskli gebelik grubundaki anne adaylarının ve karnındaki bebeklerinin çok yakından izlenmesi gerekir. Hem gebenin hem de bebeğin sık sık kontrolleri yapıldı ve erken doğumu engellendi. Annenin geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle normal doğumu önermedik. Yakın bir takip süreci ile bebeğin zamanında sağlıklı bir şekilde sezaryen ile doğumunu sağladık."