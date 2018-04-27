İlkokul Fiziksel Etkinlikler Oyunları sona erdi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının en başarılı okulu Göksu İlkokulu oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; 2017/2018 Eğitim-Öğretim...

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının en başarılı okulu Göksu İlkokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının müsabakaları Silifke Kapalı Spor Salonu’nda 1,2,3. ve 4.sınıflar arasında yapıldı.

Fasulye torbası atma oyunu, el değilerek bayrak yarışı ve çemberle işbirliği oyunlarından oluşan müsabakalara 16 ilkokul katıldı.

Yapılan yarışmalar sonucunda 1,2 ve 4. sınıfların ilçe genelindeki birincisi Göksu İlkokulu oldu.

Dereceye giren okullar ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirildi.