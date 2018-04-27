MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 10:03

İlkokul Fiziksel Etkinlikler Oyunları sona erdi

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının en başarılı okulu Göksu İlkokulu oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; 2017/2018 Eğitim-Öğretim...

İlkokul Fiziksel Etkinlikler Oyunları sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının en başarılı okulu Göksu İlkokulu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol gereği; 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı ilkokullar arası fiziksel etkinlikler oyunlarının müsabakaları Silifke Kapalı Spor Salonu’nda 1,2,3. ve 4.sınıflar arasında yapıldı.

Fasulye torbası atma oyunu, el değilerek bayrak yarışı ve çemberle işbirliği oyunlarından oluşan müsabakalara 16 ilkokul katıldı.

Yapılan yarışmalar sonucunda 1,2 ve 4. sınıfların ilçe genelindeki birincisi Göksu İlkokulu oldu.

Dereceye giren okullar ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya ile ödüllendirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku