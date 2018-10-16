MERSİN:
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16 Ekim 2018 Salı 16:05

İmam ve din görevlileri, Mezitli Belediyesi’nin konuğu oldu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Müftülüğü’ne bağlı imam ve din görevlileri Mezitli Belediyesi’nin konuğu oldu.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni yaptırılan belediye hizmet binasında farklı kesimleri ağırlamaya devam ediyor....

İmam ve din görevlileri, Mezitli Belediyesi'nin konuğu oldu
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Mersin’in merkez ilçe Mezitli Müftülüğü’ne bağlı imam ve din görevlileri Mezitli Belediyesi’nin konuğu oldu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni yaptırılan belediye hizmet binasında farklı kesimleri ağırlamaya devam ediyor. Daha önce Mezitli Sanayisi esnafı ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Tarhan, bu kez de Mezitli Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlisi ve imamları ile kahvaltıda buluştu. Belediye kafeteryasında gerçekleşen kahvaltıda Mezitli Müftüsü Süleyman Şahin, belediye binasının vatandaşa ve çalışanlara hayırlı olması için dua etti. Görevli bir imamın Kuranı Kerim okuduğu kahvaltıda konuşan Şahin, ihtiyaç duyduğu her zaman Tarhan’ı yanında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirdiği başarılı hizmetler nedeniyle Tarhan’a ve personeline teşekkürlerini ileten Şahin, “Biz hayırlı hizmet eden insanların kim olduğuna neyi savunduğuna bakmayız. Bize gelip yardım isteyen hiç kimsenin neye inandığını da sorgulamayız. Bizimle aynı düşünceyle hizmet vermeye devam eden Tarhan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Mezitli’ye yakışan bir hizmet binası kazandırmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarhan ise “Halkımızın daha iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mezitli’ye yakışan, hak ettikleri hizmeti alabilecekleri rahat edebilecekleri bir hizmet binasını hayata geçirdik. Halkımızdan gelen tüm talepleri elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Müftülüğümüzle birlikte uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bize bildirdikleri talepleri hemen yerine getirmeye gayret ediyoruz. Belediyemiz ve hayırseverlerimizin işbirliği içerisinde Yenimahalle’de ve Merkez Mahallesi’nde iki caminin temelini attık. Birisi tamamlanma aşamasında. Yine Merkez Mahallesi’nde bir camiye daha ihtiyaç var. Ancak arsa sıkıntısı var. Eğer hayırsever bir vatandaşımız arsa bağışlarsa o bölgeye de yeni bir caminin yapımına hemen başlanacaktır. Yine Müftülüğümüzden gelen talep üzerine camilerimizin her türlü tadilat ve temizlik işlerini sağlıklı bir şekilde yapıyoruz, eksiklerini gideriyoruz” diye konuştu.

Daha sonra Mezitli Belediyesi Meclis Salonu’na geçen imam ve din görevlileri, Müftü Şahin başkanlığında Ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
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