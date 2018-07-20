İncir üreticisini güldürüyor

Mersin’in Mut ilçesinde kilosu 5 liradan alıcı bulan incirin altın yılını yaşadığı belirtildi.

İlk hasadı yapıldığında 8 liradan alıcı bulan incirin, şu an 5 liradan satıldığını belirten üreticiler, "Fiyatlar geçen yıllara oranla çok iyi. İncir bu yıl altın yılını yaşıyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz" dediler.

Üretici Hasan Alkut, "İncir hasadı ortalarına yaklaşmamıza rağmen fiyatı 5 liradan alıcı buluyor. Bu da biz üreticileri sevindiriyor. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Piyasanın bu şekilde devam etmesi durumunda incirden bu yıl para kazanacağız" dedi.