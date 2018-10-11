MERSİN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:59

İŞKUR yetkilileri firma temsilcileriyle buluştu

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması ve firmaların profesyonel yöneticileri arasında network ağının genişletilmesi amacıyla firma temsilcileriyle bir araya gelerek kurumsal...

İŞKUR yetkilileri firma temsilcileriyle buluştu
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Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri, kurumlar arası işbirliğinin arttırılması ve firmaların profesyonel yöneticileri arasında network ağının genişletilmesi amacıyla firma temsilcileriyle bir araya gelerek kurumsal faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanlarından Erkan Şanla, İşgücü Piyasası Şefi Emrah Çakar ve Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Şefi Serkan Özada, özellikle işverenlerin yararlanması gereken İŞKUR programları ve personel teşvikleri hakkında sunum yaptı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, kurum olarak işverenlere yönelik çalışmalar konusunda iş ve meslek danışmanlığı, istihdam fuarları, işgücü piyasası araştırmaları, mesleki eğitim, işbaşı eğitim programları gibi birçok alanda destek sunduklarını belirterek, ’100 Günlük Eylem Programı çerçevesinde işverenlere yönelik teşvik modellerinin etkin tanıtımına devam edeceklerini kaydetti.
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