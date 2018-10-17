İŞKUR’un ’İşe İlk Adım Projesi’ hayata geçiyor

Çalışma ve İş Kurumu tarafından hayatı geçirilen ’İşe İlk Adım’ projesinin, hem genç istihdamını sağlamak hem de işverenlerin üzerindeki istihdam maliyetlerini düşürmesi açısından önemli olduğu bildirildi.İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü’nden...

Çalışma ve İş Kurumu tarafından hayatı geçirilen ’İşe İlk Adım’ projesinin, hem genç istihdamını sağlamak hem de işverenlerin üzerindeki istihdam maliyetlerini düşürmesi açısından önemli olduğu bildirildi.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında yer alan projeler bir yandan istihdamı teşvik ederken, diğer yandan işverenlerin nitelikli istihdam beklentisine cevap veriyor.

Bu projelerden biri de ’İşe İlk Adım’ projesi. Proje sayesinde, yüksekokul veya fakültelerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki gençler, işbaşı eğitim programlarına dahil edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazanıyorlar. Düzenlenecek program sonrasında işverenlerden bu kişileri mevcut işbaşı eğitim programlarındaki gibi program süresi kadar istihdam etmeleri talep edilecek.

Proje kapsamında, zorunlu istihdam sürecinde ödenecek ücretin net asgari ücretin yüzde 50’sine karşılık gelen tutar, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Zorunlu istihdam süresinden sonra ise 12 ay süreyle işverenlerin bu kişileri istihdam etmeyi taahhüt etmesi halinde, bu süreçte asgari ücretin yüzde 25’i İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edecek.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, ’İşe İlk Adım’ projesinin hem genç istihdamını sağlamak hem de işverenlerin üzerindeki istihdam maliyetlerini düşürmesi açısında çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Kutlu, projeden yararlanmak isteyen gençlerin Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne veya hizmet merkezlerinden detaylı bilgi alabileceklerini kaydetti.