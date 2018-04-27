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27 Nisan 2018 Cuma 11:00

İzmir Menemen Tiyatro Festivali’nde Erdemli rüzgarı

Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ’İzmir Menemen Tiyatro Festivaline’ katıldı.Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen ’10.İzmir...

İzmir Menemen Tiyatro Festivali'nde Erdemli rüzgarı
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Erdemli Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Şehir Tiyatrosu, bu yıl 10’uncusu düzenlenen ’İzmir Menemen Tiyatro Festivaline’ katıldı.

Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, İzmir’in Menemen ilçesinde düzenlenen ’10.İzmir Menemen Tiyatro Festivaline’ katılarak, ’Töre’ isimli oyunu sergiledi. Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen tiyatro ekiplerinin bulunduğu festivalde, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği performans, büyük beğeni topladı.

Erdemli Belediyesini ilk defa konuk ettiklerini belirten Menemen Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Metin Güler, bu etkinliğe katılımdan dolayı teşekkür etti.

Oyun sonunda konuşan Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanat yönetmeni Deniz Sandalcı ise Erdemli’de ilk defa bir tiyatronun kurulduğunu, genç bir tiyatro olduklarını kaydetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da Erdemli’nin gelişmesi adına kurdukları Şehir Tiyatrosu’nun çok önemli katkıları olduğunu söyledi.
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