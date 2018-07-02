MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53

İzol: "İhracat rakamları moral veriyor"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, "İhracat rakamlarının aralıksız olarak artıyor olması iş dünyası adına önemli" dedi.İzol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan...

İzol: 'İhracat rakamları moral veriyor'
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Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, "İhracat rakamlarının aralıksız olarak artıyor olması iş dünyası adına önemli" dedi.

İzol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerindeki göstergelerin üst seviyede olmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12.6 milyar dolara yükseldiğini ifade eden İzol, "Son 12 aylık ihracat yüzde 9.7 artışla 161.5 milyar dolara ulaştı. Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161.5 milyar dolar oldu. Göstergelerin sürekli yukarıya çıkması iş dünyası adına psikolojik bir üstünlüktür. Moral bulan iş dünyası daha çok yatırım, daha çok istihdam, daha çok ihracat peşine düşmüştür" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki aylarda da yükseliş bekliyoruz"

Türkiye’nin seçim gündemli bir ekonomiye rağmen ilk 6 ayda ihracat rakamlarını hep yukarıya çekmeyi başardığını kaydeden İzol, "Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ekonomi rakamlarının daha da normalleşeceğinden eminiz. Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin gündemde olduğu haziran ayında bile ihracat rakamlarımız yükselmiştir. İş dünyası ekonomi gündemli çalışmalarını sürdürüyor. Yatırımlar hız kesmeden devam edecek, Türkiye ekonomisi daha da güçlenecek ve büyüyecektir" diye konuştu.
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