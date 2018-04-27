MERSİN:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:53

’Kariyerinize Bir Adım Önde Başlayın’ konferansı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü İlhan Ege, yarı zamanlı çalışan öğrencilerin iş tecrübesi kazandığını ve zamanı yönetmeyi öğrendiğini belirterek, "Neleri yapabileceğinizi ve yapmak istediğinizi iş hayatında edindiğiniz...

'Kariyerinize Bir Adım Önde Başlayın' konferansı
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi Müdürü İlhan Ege, yarı zamanlı çalışan öğrencilerin iş tecrübesi kazandığını ve zamanı yönetmeyi öğrendiğini belirterek, "Neleri yapabileceğinizi ve yapmak istediğinizi iş hayatında edindiğiniz tecrübelerinizle belirler ve geleceğinizi daha kolay yön verebilirsiniz. İşsizlik probleminin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olmaya çalışın" dedi.

MEÜ Kariyer Merkezi ile Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (SUTİYO) işbirliğinde düzenlenen ‘SUTİYO Kariyer Günleri’ etkinlikleri kapsamında ‘Kariyerinize Bir Adım Önde Başlayın’ isimli konferans yapıldı.

SUTİYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açış konuşmasını yapan MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü İlhan Ege, öğrencilik yıllarında yarı zamanlı çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Yarı zamanlı çalışan öğrencilerin iş tecrübesi kazandığını ve zamanı yönetmeyi öğrendiğini belirten Ege, "Neleri yapabileceğinizi ve yapmak istediğinizi iş hayatında edindiğiniz tecrübelerinizle belirler ve geleceğinizi daha kolay yön verebilirsiniz. İşsizlik probleminin bir parçası olmak yerine, çözümün bir parçası olmaya çalışın" dedi.

Konuşmanın ardından Nurettin Kaynar, ’Girişimcilik’ konusu üzerine bir konuşma yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Fatma İnce de CV hazırlarken dikkat edilmesi gereken konuları anlattı. Cemile Akbulut ise turizm sektörünün iş olanaklarını ve mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilerle paylaştı.
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