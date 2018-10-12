MERSİN:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:04

Kaymakam Taşdan engelli ailelerin sorunlarını dinledi

Mersin’in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, engelli aileleri ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi’nde yapılan toplantıya Taşdan’ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü...

Kaymakam Taşdan engelli ailelerin sorunlarını dinledi
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Mersin’in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, engelli aileleri ile bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinledi.

Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi’nde yapılan toplantıya Taşdan’ın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. İrfan Ün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydul ve engelli aileleri katıldı.

"Amacımız engelli bireylerin sosyalleşmesini sağlamak"

Engelli Ailelere Destek merkezini oluşturmadaki asıl amaçlarının, aileleri bir araya getirmek ve engellilerin sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Taşdan, "Buradaki engelli merkezi bu kardeşlerimizin ailelerine, onlara bakanlara, onların yakınlarına bir destek merkezi olsun istedik. Yani engelli kardeşlerimiz buraya gönül rahatlığı ile bırakırken teslim ederken, sizler de en azından kendinize vakit ayırın, zamanınız olsun bir takım işlerinizi halledecek imkanınız olsun. Tabi burada amacımız genel manada ilçemizdeki bütün engelli kardeşlerimizin evlerinden çıkmaklarını ve sosyalleşmelerini sağlamak" dedi.

"Engelli ailelerinin sıkıntılarını çözmek için toplandık"

İlçenin değişik semtlerinde oturan engelli bireylerimizin bu merkez aracılığıyla ilçeye gelmeleri, arkadaş edinmeleri, kaynaşmaları ve burada verilen kurslar ile bir şeyler öğrenmelerini sağladıklarını belirten Taşdan, "Bugün buraya aslında sizleri davet etmemin sebebi ailelerle konunun uzmanlarını bir şekilde buluşturarak, tanıştıralım ve bu etkinlikleri de bundan sonra sizlerin istediği şekilde devam ettirelim. Engelli ailelerinin ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını paylaşmaları bir takım çözümler üretebilmeleri ilçemizde bu amaçla hem engelliler derneği, hem buradaki destek merkezimizle beraber el birliği ile beraber bir şeyler üretelim, ortaya bir şeyler koyalım, sizlerde bunlardan istifade edin istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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