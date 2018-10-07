Kaymakam Taşdan, okul müdürleriyle buluştu

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçedeki okul müdürleri ile yaptığı değerlendirme toplantısında, "Çocuklarımızı geleceğe sağlıklı, bilgili ve donanımlı hazırlamak istiyoruz" dedi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Altınyüzük ile ilçedeki okul müdürleri katıldı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının Bozyazı’da sağlıklı, güvenli ve başarılı bir şekilde sürdürülmesi maksadıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Taşdan, “Evlatlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda ne gerekiyorsa yapılmalı, engel olabilecek en ufak bir hususun kalmaması gerekir. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız ile koordineli çalışma yapılarak, eğer var ise olumsuz bir durum derhal çözülmeli” ifadelerini kullandı.

"Okul servislerine önem veriyoruz"

Okul servislerine çok büyük önem verdiğini, servislerin çocukları sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşıması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini kaydeden Taşdan, servislerin çocukları 08.15’den önce okula bırakmaması için kararlı olduğunu vurguladı. Taşdan, “Bu konu ile ilgili okul servislerinin çocuklarımızı 08:15’te okullara bırakması için bildiğiniz üzere gerekli talimatları verdim. Bu konuda okul müdürlerimizin gerekli hassasiyetleri göstermelerini istiyorum. Servisler şartnamelerdeki hususları mutlaka yerine getirmeleri gerekir ve bunun denetimini mutlaka yapmalıyız. En ufak bir olumsuz durumun yaşanmaması için elimizden gelen özeni mutlaka göstermeliyiz” diye konuştu.

"Çocuklarımızı geleceğe sağlıklı, bilgili ve donanımlı hazırlamak istiyoruz"

Eğitim ve öğretimde başarı için mutlaka öğretmen, öğrenci ve veli üçgenin kurulmasının önemli olduğunu, okul müdürleri ve öğretmenlerin öğrenci ailelerini zaman zaman mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini ifade eden Taşdan, “Ziyaretleriniz çok önem arz etmekte. Ailelerin durumlarını yakından görmüş olacaksınız. Bu vesileyle bizlerin ulaşamadığı ihtiyaç sahibi aileleri tespit etmemize yardımcı olacağınızı unutmayın. İhtiyaç sahibi, yardıma muhtaç durumda olan aile tespit ederseniz mutlaka bize bildirin ki, bizde ne gerekiyorsa yapalım. Okullarda da ihtiyaç sahibi çocuklarımız var ise tespit ederseniz mutlaka bunları da bildirin. Çünkü bugünün çocukları, yarının yöneticileri olacaklar. Çocuklarımızı geleceğe sağlıklı, bilgili, donanımlı hazırlama görevi birinci derecede sizlerin. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ise Bozyazı’da eğitim ve öğretimin başarılı olabilmesi için gereken çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Sezgin, “Yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz çalışmalarımızda, eğitim ve öğretim çıtasının Bozyazı’da daha yukarılara taşınmasında her zaman Kaymakamımız Hayatı Taşdan’ı yanımızda gördük. Bu nedenle eğitim camiası olarak bizlere verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İlçemizde 453 öğretmen, 5 bin 628 öğrenci, 4 lise, 9 ortaokul,13 ilkokul ve 1 anaokulu bulunmakta. Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak verilen Destekleme Yetiştirme Kurslarının kayıt oranı ise 71" dedi.

Okul müdürlerinin okulları ile ilgili sunumlarının ardından, okulların mevcut durum analizleri yapılarak eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli ihtiyaç ve önerilerin dile getirilmesinin ardından toplantı sona erdi.