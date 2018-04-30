Kepirli’ye yeni içmesuyu isale hattı döşendi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi’nde devam eden içmesuyu yeni isale hattı çalışmalarının tamamlanarak, mahalleye verilen içmesuyu miktarının arttırıldığı bildirildi.MESKİ’den...

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi’nde devam eden içmesuyu yeni isale hattı çalışmalarının tamamlanarak, mahalleye verilen içmesuyu miktarının arttırıldığı bildirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamada, Belenoluk içmesuyu kaynağından Kepirli Mahallesi’nde bulunan içmesuyu deposuna yaklaşık 2 bin 500 metre isale hattı döşenerek özellikle yaz aylarında yaşanan içmesuyu sorununun çözüldüğü belirtildi. Özellikle yaz mevsiminde yoğun nüfus artışı nedeniyle yaşanan içmesuyu sorunu gidermek için Belenoluk içmesuyu kaynağından yeni bir içmesuyu isale hattı çekildiği ifade edilen açıklamada, bu suyun mevcut depoya ulaşmasının sağlanarak mahalle halkının sağlıklı içmesuyuna kavuşmasının sağlandığı kaydedildi.

Kepirli Mahalle Muhtarı Mahmut Gündüz, "Mahallemize yeni bir içmesuyu isale hattı döşendi. Mahallemizin içmesuyu sorununu kısa sürede çözüldü. Kepirli’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı mahallem adına Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve MESKİ yetkililerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.