MERSİN:
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09 Ekim 2018 Salı 13:50

Kızıltan: "Gemi batarsa hepimiz boğuluruz"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, yaşanan...

Kızıltan: 'Gemi batarsa hepimiz boğuluruz'
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, yaşanan sıkıntılı süreçte üyelerin karşılaştığı sorunları dile getirdi.

Dövizdeki aşırı yükselişin ardından piyasalarda meydana gelen sorunları iletmek üzere Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen Kızıltan, firmaların başta bankalar ile yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Görüşmede, piyasaların yaşadığı sıkıntılı dönemde kredi kullanımının kısıtlanması veya kredi taleplerinin geri çevrilmesi, vadesi gelmemiş kredi taksitlerinin erken ödenmesi talebi, faiz oranlarının aşırı yükselmesi, bankacılık işlem ücret ve komisyonlarındaki aşırı artış, kefaletle kullandırılan teminat mektuplarının limitlerinin sıfırlanması ya da limitlerinin düşürülerek teminata bağlanması talepleri, borçlu cari hesap kredilerinin kullandırılmaması gibi sorunlar, TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ destek (Nefes) kredisi başvurularında karşılaşılan sorunlar, çekte yaşanan sıkıntılar, dövizle olan sözleşmelerin Türk lirasına çevrilmesiyle ilgili süreç, inşaat ve perakende sektörlerinin yaşadığı sıkıntılar ile Mersin’de devam eden yatırımlar masaya yatırıldı.

Görüşmeyi değerlendiren Ayhan Kızıltan, gündemlerinde yer alan ekonomik konuları istişare ettiklerini belirterek, firmaların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Şu günlerde finans sektörünün sıkıntılı günler yaşayan reel sektöre destek olması gerektiğini vurgulayan Kızıltan, "Firmaların birbirlerine olan borç-alacak ilişkisinde ödeme vadelerinde firmaların birbirlerine gösterdiği anlayışı bankalardan da bekliyoruz. Firmalarımızın daha çok işletme sermayesine ihtiyaç duyduğu bu günlerde kredi borçlarının yapılandırmasına yönelik tavsiye kararı alan Türkiye Bankalar Birliği’ne de teşekkür etmek istiyorum. Ancak son birkaç ayda 4-5 katına çıkan bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyon oranlarının eski rakamlara çekilmesi ve bankaların aşırı korumacı tutumlarını biraz olsun esneterek müşterileri oldukları için velinimetleri olan KOBİ’lerin yaşamalarına destek olmaları yönünde de bir karar almalarını Türkiye Bankalar Birliği’nden bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki bankalarımız da iş dünyası da aynı geminin içindeyiz. Bir tarafta yaşanacak her hangi bir olumsuzluk iki tarafa da zarar verecektir. Gemi batarsa hepimiz boğuluruz. Aynı hedeflerle hareket etmeliyiz" dedi.
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