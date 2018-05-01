Kızıltan: 'Yeni teşvikler, Mersin için önemli fırsat'

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, teşviklere eklenen yeni kararla, 10 yılı aşkın süredir yatırım yapılması için beklenen Kazanlı – Seyhan Bölgesi’nde tesislerin kurulması için büyük bir şans olduğunu...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, teşviklere eklenen yeni kararla, 10 yılı aşkın süredir yatırım yapılması için beklenen Kazanlı – Seyhan Bölgesi’nde tesislerin kurulması için büyük bir şans olduğunu söyleyerek, yatırımcılarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, resmi gazetede yayınlanan Mersin-Tarsus Kazanlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin hayata geçmesi kararını değerlendirdi.

Mersin-Tarsus Kazanlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nde yatırımcılarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Kızıltan, 10 yılı aşkın süredir yatırım yapılması için beklenen Kazanlı – Seyhan Bölgesi’nde tesislerin kurulması için büyük bir şans olduğunu söyledi. Bu konuda MTSO olarak her türlü yardıma hazır olduklarını kaydeden Kızıltan, "Bugünden itibaren yatırımcıların peşini bırakmayacağız. Mersin tarihi, doğası, kumu, güneşi, deniziyle büyük bir turizm potansiyeli barındırıyor. Yeni teşvikler, Kazanlı Turizm Bölgesi için biçilmiş kaftan. İlimizde tespit edilmiş turizm bölgelerinin yatırımcılara tahsis edilebilir hale getirilmesi için büyük çaba harcanıyor. Bu teşvikler, bu bölgelerin bazılarına yapılacak yatırımları da kapsayacak. Bu karar bizim için büyük bir fırsat oldu" ifadelerini kullandı.